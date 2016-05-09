Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Торжественная колонна с участием 500 ветеранов Великой Отечественной войны в эти минуты движется по Невскому проспекту Санкт-Петербурга. Эта акция предваряет выход на главную магистраль города участников «Бессмертного полка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Штандарт «Бессмертного полка» на Невском проспекте

Во главе колонны в районе площади Восстания двигаются военнослужащие со штандартами всех фронтов Великой Отечественной войны и копией Знамени Победы За ними в пешем режиме следуют официальные лица города во главе с губернатором Георгием Полтавченко и ветераны на восстановленных автомобилях времен войны.

Колонну ветеранов приветствуют многочисленные толпы людей, собравшихся на тротуарах Невского проспекта. Горожане и гости Петербурга дарят цветы людям, защитившим страну в годы войны.

Колонна «Бессмертного полка» практически сформирована на Старо-Невском проспекте. Десятки тысяч людей заполонили всё пространство между площадью Александра Невского и площадью Восстания. Волонтеры организованно распределяют собравшихся по группам, и никакой давки не допускается. Люди продолжают присоединяться к акции, выходя из метро «Площадь Александра Невского».

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, над Невским проспектом звучат военные песни в исполнении творческих коллективов города, собравшиеся подпевают и периодически скандируют «Ура!» и «Победа!».

Пешая колонна «Бессмертного полка» с портретами фронтовиков, блокадников и тружеников тыла начнет движение в сторону Дворцовой площади от площади Восстания в 15:00.