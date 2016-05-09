Пхеньян, 9 мая, 2016, 14:26 — ИА Регнум. VII Съезд Трудовой партии Кореи переизбрал Ким Чен Ына глава партии. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает агентство Sputnik.

o-stranah.ru Чучхе. КНДР

Напомним, первый за последние 36 лет съезд Трудовой партии Кореи проходит уже четвертый день. На это закрытое мероприятие были допущены 30 из 180 приехавших в Пхеньян для освещения съезда международных журналистов. В числе них оказался корреспондент агентства Sputnik.

Сообщается, что под звуки оркестра в президиум зашел глава КНГДР Ким Чен Ын и было сделано официальное объявление о его переизбрании главой Трудовой партии Кореи.

Делегаты съезда стоя приветствовали это решение бурными продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию. Далее было объявлено о составе руководящих органов партии.