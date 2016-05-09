Красноярск, 9 мая, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Число участников шествия «Бессмертный полк» в регионах РФ 9 мая 2016 года превышает цифры 2015 года. Так, в Красноярске, несмотря на снег, в акции приняли участие 20 тыс. человек. Для сравнения: год назад в шествии прошли 3,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM координаторы акции. Колонна прошла по проспекту Мира от перекрестка с улицей Декабристов с 15:00.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

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В Туле «Бессмертный полк» стартовал в 11:00. Колонной прошли 180 тыс. человек (в 2015 году — 100 тыс. человек). Шествие началось на площади Ленина. Участники прошли мимо ветеранов, сидящих на трибунах.

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В Симферополе в 2015 году акция собрала 7 тыс. человек, 9 мая 2016 года уже 40 тыс. человек. Добавим, что шествие завершилось у Могилы Неизвестного Солдата.