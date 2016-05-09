Черкесск, 9 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии прошел митинг и праздничное шествие по случаю празднования Дня Победы. Отметить главный праздник для всех жителей России на площади Ленина собрались участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла, горожане, гости республиканской столицы, представители органов власти региона.

ВКонтакте. Che Style (Черкесск) 71-годовщина Великой Победы в столице Карачаево-Черкесии

Под песню «День Победы» на площади появились автомобили с ветеранами Великой Отечественной войны — кто воевал на фронтах, в тылу врага, был узником концлагерей, работал на оборонных заводах. Машины с главными участниками парада — ветеранами Великой Отечественной войны — выехали на площадь под знаменитый марш «Прощание славянки».

На площадь вынесли копию «Знамени Победы», Государственные флаги России и Карачаево-Черкесии. Торжественный митинг открылся поздравлением президента Российской Федерации Владимира Путина. После этого память о погибших почтили минутой молчания.

В колоннах прошли по площади пограничники Управления ФСБ России по КЧР, военнослужащие 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной), Отдельного радиотехнического узда распознавания космических объектов, ОМОН и СОБР МВД по КЧР, сотрудники отдела Федеральной службы исполнения наказаний по республике, главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии, Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по КЧР, Отдела Федеральной службы судебных приставов по КЧР, представители штаба Поста № 1 Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкесска, казаки Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, представители молодежных национальных организаций «Джигиты».

Горожане и гости города увидели боевую технику, спецмашины «Тигр» и бронетранспортер ОМОН и СОБР МВД по КЧР, спецмашину «Выстрел» Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Карачаево-Черкесии.

Праздничное шествие завершилось в парке Победы города Черкесска. Здесь его участники возложили цветы к Мемориалу «Огонь Вечной Славы» и могилам героев войны из Карачаево-Черкесии.