Кызыл, 9 мая, 2016, 14:05 — ИА Регнум. С выхода Знаменной группы, которая внесла на площадь Арата Знамя Победы и государственные флаги Российской Федерации и Тувы, начался праздничный парад в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кызыле. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, знаменная группа в составе четырех курсантов Новосибирского высшего военного командного училища прибыла в столицу Тувы с церемонии захоронения Героя Российской Федерации Александра Прохоренко, погибшего при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам «Исламского государства» в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя.

gov.tuva.ru День Победы в Кызыле, 9 мая 2016 года

Подвиг солдата подтверждает слова из поздравительного адреса Героя России, министра обороны страны Сергея Шойгу, где говорится, что и сегодня личный состав Вооруженных Сил РФ, следуя славным боевым традициям, с честью выполняет важнейшие задачи по обеспечению военной безопасности государства.

«Сегодня вся наша огромная страна от Калининграда до Владивостока отмечает свой главный праздник — общий для всех, свой для каждого, — с этих слов начал свое поздравление глава республики Шолбан Кара-оол. — В этом году мы отмечаем юбилей — 95-летие образования Тувинской Народной Республики. Очень важно, чтобы сегодняшняя молодежь и наши будущие потомки знали и помнили, что ТНР — суверенное государство в Центре Азии, стала первым иностранным союзником СССР в борьбе с нацистской Германией и внесла свой посильный вклад в Победу над ней. В скором времени у нас в республике появится еще одно место поклонения подвигу наших фронтовиков — памятник тувинским добровольцам».

С шествия «Бессмертного полка» стартовал Парад Победы в Кызыле. Сотни потомков доблестных воинов советской армии, тувинских добровольцев, люди самых разных возрастов пронесли фотографии своих героев. Ведущий парада отметил, что «Бессмертный полк» передает героизм из прошлого в настоящее и будущее. Памятная акция проходит в 1100 городах России и в 15 странах мира, где люди помнят и чтят героическую историю многонационального народа Советского Союза и России.

Как рассказал ИА REGNUM координатор «Бессмертного полка» в Кызыле Владислав Кан-оол, в акции приняли участие около 1,2 тыс. человек. Он отметил, что во время прохождения колонны начался дождь, но это не остановило потомков героев.

Тува до 1944 года была самостоятельным государством, образованном в 1921 году на землях Урянхайского края Енисейской губернии, которое граничило с Монголией, а также сибирскими регионами СССР. Это государство не признавалось Китаем и многими странами мира, которые считали Туву частью Китая; в то же время ТНР было признано СССР и Монголией. 22 июня 1941 году власти ТНР приняли декларацию о вступлении в войну на стороне СССР, а 25 июня объявили войну Германии.