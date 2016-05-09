Вильнюс, 9 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. За месяц цены на овощи выросли почти на 18%, сообщили ИА REGNUM в Департаменте статистики Литвы. Особенно подорожали капуста, картошка, помидоры и огурцы.

Натюрморт

В апреле, по сравнению с мартом, из продуктов питания и неалкогольных напитков больше всего — на 17,4% — подорожали овощи.

Из овощей и фруктов больше всего подорожала капуста — на 59,5%, картошка — на 34,5%, огурцы и помидоры — на 14,6%, чеснок — на 9,1%, салатные овощи — на 7,4%, лимоны — на 3,8%, груши — на 3,6%, сухофрукты и орехи — на 3,2%, апельсины — на 2,5%, бананы — на 1,6%, а подешевели грейпфруты — на 9,5%, киви — на 4,6%, виноград — на 4,2%, яблоки — на 3,7%.

Подорожало оливковое масло — на 4,2%, крупы — на 3,7%, маргарин — на 2,7%, фруктовые и овощные соки — на 1,7%, свежее и размороженное мясо — на 1,5%, свинина — на 0,9%. Но подешевела мука и съедобные субпродукты — на 2,9%, мороженое — на 2,6%, кефир — на 1,2%.