Смоленск, 9 мая, 2016, 13:49 — ИА Регнум. От 22 до 25 тысячи человек приняли участие в марше «Бессмертного полка» в Смоленске, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор акции Александра Ракова.

Фото пресс-службы администрации Смоленской области

Колонны начали формироваться у здания Филармонии задолго до начала акции.

Всех, кто решил пройти в этом году в составе «Бессмертного полка», встречали волонтеры. В 10:40 колонны двинулись торжественным маршем по площади Ленина, завершив, таким образом, военный парад. Длился марш «Бессмертного полка» в общей сложности 30−40 минут.

«Каждый год число участников у нас увеличивается. Если в первый раз акция собрала около пяти тысяч человек, то во второй раз — уже 15 тысяч жителей встали в строй. В этом году акцию проводим в третий раз, в ней участвует от 22 до 25 тысяч человек. В каждой семье есть свои герои, и люди приходят сами, чтобы отдать дань памяти своим предкам», — рассказала Александра Ракова.

В этом году акция «Бессмертный полк» проходит во всех российских регионах. Накануне шествия с портретами участников Второй мировой войны прошли в Австрии, Великобритании, США и на Мальте, в Ливане и в Южной Корее, в Болгарии, Китае и Аргентине.