Душанбе, 9 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Таджикистане предотвратили теракт, провести который намеревались во время празднования Дня Победы в Душанбе, сообщила ИА REGNUM пресс-служба Министерства внутренних дел Таджикистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как отмечают в ведомстве, в результате проведения совместной операции правоохранительных органов России и Таджикистана в аэропорту Душанбе по прибытии из Москвы задержан Менгликулов Достон Хасанович 1994 года рождения — сообщник задержанных ранее в Москве граждан стран Средней Азии.

«По показаниям Менгликулова Д. Х., были задержаны трое его соучастников из Кубадиянского района, также с места проживания Саитова А.С. было найдено и изъято еще боеприпасов. В ходе досмотра жилых домов задержанных в Кубадиянском районе было найдено и изъято: один компьютер, 6 флеш-карт, 30 дисков, 10 экстремистских книг, одна карта Республики Таджикистан, один компас, также по две учебных рации и пистолеты», — сообщают в таджикском МВД.

По данным правоохранителей, операция была запланирована под названием «Красная свадьба», задержанные получали указания от террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран, в том числе в РФ), находящихся сейчас в Сирии. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, что 4 мая ФСБ сообщила о задержании в Москве группы граждан среднеазиатских стран с большим количеством оружия и взрывчатых веществ, планировавших теракт в российской столице.