Грозный, 9 мая, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Правоохранительные органы установили личности террористов-смертников, которые пытались совершить террористический акт на КПП в Грозненском районе Чечни. Об этом сегодня, 9 мая, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Alberto Cabrera Отпечаток пальца

Сообщается, что после проведения экспертиз, в том числе генетических, установлены личности обоих смертников, пытавшихся напасть на КПП №138 в Грозненском районе Чечни. В опознании также принимали участие родственники.

Террористами были — Шамиль Джанаралиев, 1989 года рождения, и Ахмет Иналов, 1991 года рождения.

Уточняется, что когда бандиты приблизились к КПП, то сказали стражам порядка, что идут искать свой скот. В этот момент один из них привел в действие взрывное устройство, прикрепленное на теле, а второй кинул гранату. Второго террориста уничтожили сотрудники полиции.

В результате нападения никто из полицейских не погиб, шестеро получили ранения.

Возбуждено уголовное дело.