Владимир, 9 мая, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В праздничном шествии «Бессмертного полка» во Владимире приняли участие более 10 тысяч жителей города. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александра Карпиловича, в шествии принимали участие как молодые люди, так и пенсионеры. Все они несли в руках фотографии своих погибших на Великой Отечественной войне родственников. Всего в митинге, который прошел после шествия, приняли участие более 42 тысяч человек.

Фото: управление по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира

«Бессмертный полк» прошел от здания областной филармонии до площади Победы по проспекту Ленина. На площади праздничные мероприятия продолжились торжественным митингом и военным парадом. Кроме жителей Владимира, в колонне прошли губернатор Владимирской области Светлана Орлова, глава администрации областного центра Андрей Шохин, глава города Ольга Деева, а также другие представители администрации области и города.

Как ранее сообщал ИА REGNUM Александр Карпилович, во Владимире шествие «Бессмертного полка» — центральный элемент всей праздничной программы. Во Владимире он проходит уже в четвертый раз. В 2013 году, когда горожане впервые прошли по Владимиру с портретами своих близких, в шествии приняли участие только 800 человек. Однако уже в 2015 году «Бессмертный полк» объединил около семи тысяч человек.

ИА REGNUM отмечает, что шествие «Бессмертного полка» проходит практически во всех крупных городах России, а также в небольших селах и поселках. Кроме того, к акции присоединились Болгария, Великобритания, Литва, Германия и другие страны мира.