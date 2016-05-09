Кемерово, 9 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. «Вопреки ожиданиям и прогнозам из-за того, что это не юбилейный год, и из-за того, что в регионе была плохая погода, в этом году в Кузбассе участие в акции приняли больше людей, чем в прошлый юбилейный год. По нашим оценкам, участниками акции стали около 100 тысяч человек», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор Бессмертного полка в Кемерово Татьяна Думенко. Для сравнения, в прошлом году в акции приняли участие 50 тысяч человек. Среди участников акции было много семьей с детьми.

kemoblast.ru Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года в Кемерово

«В Кемерово, которое отказалось от проведения парада в пользу акции «Бессмертный полк», которое стало главным праздничным мероприятием, на улицы с портретами фронтовиков вышли более 16 тысяч человек. Впервые власти региона отказались от приветствия участников праздничных мероприятий с трибун и пронесли портреты своих близких в составе колонны», — рассказала Татьяна Думенко.

По ее словам, главное место на трибунах было отдано ветеранам Великой Отечественной войны, которых в регионе осталось менее 1,5 тысяч человек. «Именно ветераны, а не представители власти, как обычно, приветствовали участников акции», — отметила координатор акции.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кузбасса, губернатор Кузбасса Аман Тулеев шел в колонне кемеровчан с портретом своей матери Муниры Файзовны, которая родилась в 1921 году. Аман Тулеев считает, что с ней связано всё самое лучшее в его жизни, самые тёплые и глубокие чувства. «Перед мамой я всегда в неоплатном долгу. Она не только подарила мне жизнь, но и научила своим примером многому, научила работать, и не просто работать, а делать любое дело на совесть. Отвечать за свои поступки, любить и уважать людей, особенно старшее поколение и детей».

Всю жизнь Мунира Файзовна работала и относилась к этому очень ответственно. В годы Великой Отечественной войны трудилась на хлебокомбинате. Работала, как и все советские люди, почти круглосуточно, без выходных. У неё было много наград, грамот за труд.

Справка ИА REGNUM

По данным военкоматов Кемеровской области, более 333 тысяч воинов из Кузбасса сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. По оценкам специалистов, фактически воевало гораздо больше кузбассовцев, так как многие ушли на фронт, когда проходили срочную службу. Не вернулись с войны более 120 тысяч кузбассовцев.

Сегодня в регионе проживает 1399 участников Великой Отечественной войны, среди которых 1069 мужчин и 330 женщин, из них 423 человека инвалиды Великой Отечественной войны, более 24 тысяч тружеников тыла, 412 бывших узников концлагерей, 281 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», более 8 тысяч вдов погибших и умерших участников Отечественной войны. Кроме того, в Кемеровской области живут 39 пенсионеров, рожденных 9 мая 1945 года. С каждым годом ветеранов становится всё меньше. В 2014 году в Кузбассе проживали более 2,2 тысячи участников Великой Отечественной войны (1704 мужчин и 517 женщин) из которых 685 человек являлись инвалидами Великой Отечественной, более 33,5 тысячи тружеников тыла, 496 бывших узников концлагерей, 338 блокадников, 2,7 тысячи вдов погибших и умерших участников Отечественной войны.

На 1 мая 2016 года средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны составил 35 193 руб., а с учетом мер социальной поддержки уровень их доходов вырос, в среднем, до 40 124 рубля. Два года назад, на 1 апреля 2014 года средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны составлял 35 тысяч рублей.