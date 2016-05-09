Казань, 9 мая, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Казани прошел парад Победы, в котором приняли участие более 2 тыс. человек и 20 единиц военной техники. Парад открыл глава региона Рустам Минниханов. В своей поздравительной речи он напомнил, что республика дала фронту более 700 тыс. бойцов, из которых к родным очагам не вернулась почти половина.

tatarstan.ru День Победы в Казани

Участниками праздничного шествия стали офицеры и курсанты КВВКУ, сотрудники силовых структур, студенты КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ им.А. Н. Туполева, КГМУ, воспитанники Суворовского училища, учащиеся Казанской кадетской школы-интерната им. героя Советского Союза И. Кузнецова, участники боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов. Затем на площадь Свободы вышли образцы военной техники, стоящей на вооружении Вооруженных Сил и силовых ведомств страны, а также колонна ретроавтомобилей. Торжественный парад войск завершил сводный военный оркестр Казанского гарнизона.

Сегодня же в Казани состоялось возложение венков к Вечному огню мемориала Славы в парке Победы. Далее официальные лица республики проследовали к памятнику Матерям и вдовам погибших воинов, расположенному в парке Победы. Они прошли по живому коридору, образованному участниками патриотического сбора «Союз-2016. Наследники Победы». Сегодня он завершается в Казани, и в нем приняли участие юные патриоты из 46 регионов России. Они встречали гостей с табличками названий своих регионов, сообщает «Татар-Информ». Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев вместе возложили памятный венок. Завершилась церемония фотографированием на память с ветеранами Морского собрания Республики Татарстан у подводной лодки.

В 15 часов в Казани стартует «Бессмертный полк», который откроет гимном ансамбль прокуратуры Татарстана «Законность» (художественный руководитель — прокурор отдела прокуратуры РТ М. Вавилин). 20-тысячное шествие возглавит Рустам Минниханов. Как сообщает «Бизнес Online», в руках глава региона будет держать портрет родного дяди со стороны отца — Галимзяна Миннихановича Минниханова. Он родился 28 июня 1922 года в деревне Игенче Абдинского сельсовета Таканышского района ТАССР (ныне его территория входит в состав Мамадышского района), воевал в составе 359 стрелкового полка. По данным Военного комиссара Рузского района Московской области, именно там дядя главы республики погиб в декабре 1941 года.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вместе с внуком Данияром вольется в ряды шествия с портретом отца — Мухаметшина Хайруллы Динкаевича. Он родился 9 сентября 1918 года в селе Старое Каширово Сармановского района ТАССР. В 1939 был призван в армию, откуда в 1941 попал на фронт. Вернулся в июле 1945 года в звании старшего сержанта.

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин в шествии «Бессмертного полка» возглавит колонну 700 студентов-медиков с портретом не своего родственника, а уроженца республики — выдающегося хирурга и генерал-полковника медицинской службы Александра Вишневского, который был главным хирургом Министерства обороны СССР, Героем Социалистического Труда, академиком АМН СССР, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки РСФСР.

Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов в победном шествии планирует занять место своего деда, охранявшего Сталина в Ялте. Капитан Бадритдин Шайхутдинович Шайхутдинов (1921−1970) был артиллеристом. Начало войны встретил курсантом артиллерийского военного училища в Латвии. Участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве. Награжден медалью «За оборону Москвы». Был дважды контужен и ранен. На фронте был политруком. В 1945 году Бадритдин Шайхутдинович принимал участие в обеспечении безопасности на Ялтинской конференции, в Ливадийском дворце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шествие «Бессмертного полка» в Казани начнётся в 15:00 от НКЦ «Казань», пройдёт по улицам Пушкина, Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и завершится на площади 1 мая. Ожидается около 20 тыс. участников, общая протяжённость колонны составит 2 км. В прошлом году «Бессмертный полк» в Казани собрал около 2 тыс. человек.