Самара, 9 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум. 9 мая на площади имени Куйбышева собралось около 30 тыс. зрителей, они смотрят военный парад разных родов войск, в шествии задействовано больше 2000 военнослужащих, в том числе десантники, моряки, курсанты военных училищ, сотрудники МЧС. Парад начался в 10:00, вынесены копии Знамени Победы. Впервые в этом году участвует колонна девушек, служащих по контракту во 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

st.volga.news Самара. День Победы, 2016 год

Командующий парадом, и.о. командующего второй гвардейской общевойсковой армией гвардии генерал-майор Геннадий Жидко принимает парад и совершает объезд войск. Геннадий Жидко поздравляет войска с 71-ой годовщиной Победы. Войска отвечают командующему парадом троекратным «ура». По информации правительственного издания «Волга-ньюс», сразу после прохождения парадных расчетов в ознаменование 71-й годовщины Победы по площади пройдет механизированная колонна. Всего в мероприятии задействовано 64 единицы техники. Жителям Самарцам и гостям города предоставлена возможность воочию увидеть боевые машины, которые сегодня находятся на вооружении Российской армии. В том числе бронированный автомобиль «Тигр», зенитный ракетный комплекс «Оса», самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», дислоцированные в Оренбургской области, танки Т-72, боевые машины пехоты.

После прохождения военной техники в воздух поднимется авиация. В Параде Победы примут участие вертолеты Ми-2 в флагами России, Самарской области и знамени Победы, вертолеты Ми-8 и два бомбардировщика Су-24М.

Прямую трансляцию парада можно увидеть на экранах, установленных на главных площадях городов Самарской области. Трансляцию парада видят жители Тольятти, Сызрани, Отрадного, Кинеля, Чапаевска, Волжского и Похвистневского районов.

Также зрители увидели самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, военную установку «Град», реактивную систему залпового огня «Ураган», радиолокационный комплекс, БТР и другую технику.

Также по площади прошел парадный расчет казаков самарского казачьего общества, многие из которых принимали участие в боевых действиях. Следующими по площади торжественно прошли представители региональных общественных организаций. Ветераны морской пехоты, спецназа, ВМФ, десантники.

С приветственным словом и поздравлениями с Днем Великой Победы к участникам и зрителям парада обратился губернатор Николай Меркушкин. «Сегодня мы отмечаем самый светлый, радостный, поистине святой для нас праздник — День Великой Победы, — сказал он. — Великая Отечественная война показала всему миру несокрушимую силу нашего народа, который в смертельной схватке с коварным и жестоким врагом отстоял свою Родину, спас мир от фашизма».