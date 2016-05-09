Рига, 9 мая, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) выявили восемь новых случаев заболевания кабанов африканской чумой свиней (АЧС), сообщает BNS со ссылкой на сайт ПВС.

ferma-biz.ru Носитель африканской чумы

АЧС констатирована у четырех кабанов в Каунатской волости Резекненского края, по одному случаю заболевания констатировано в Дзелзавской и Баркавской волостях Мадонского края, в Варкавской волости Варкавского края и в Райскумской волости Паргауйского края.

Всего в 2016 году АЧС выявлена уже у 411 кабанов в 127 волостях 46 краев и в одном городе. А с 2014 года констатирован 1676 больной АЧС кабан. Последний случай заболевания АЧС у домашних свиней был зафиксирован 9 сентября 2015 года.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано это заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год.