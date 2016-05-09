Москва, 9 мая, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади состоялся военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на празднике представили новинку авиационной техники и женский расчет из курсанток военных вузов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад на Красной площади. Москва, 9 мая 2016 года

Читайте также: На Красной площади пройдет парад в честь 71-й годовщины Победы

А также: Трибуны на Красной площади заполняются ветеранами

И: Трибуны Красной площади полностью заполнены

По сравнению с юбилейным парадом, посвященным 70-й годовщине Победы, на параде было представлено меньше военной техники и расчетов. Однако это не повлияло на зрелищность одного из главных празднований страны. Кроме того, на параде представили несколько новинок военной техники и авиации.

Читайте также: На Красной площади начался парад в честь 71-й годовщины Победы

Уже в 9:30 трибуны полностью заполнили ветераны, их родственники, а также известные политики и актеры. К началу парада прибыл президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президента сопровождал глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Читайте также: Владимир Путин прибыл на Красную площадь

А также: Владимир Путин объявил минуту молчания

И: Владимир Путин напомнил о героическом подвиге тружеников тыла

Парад начался в 10:00 с торжественного выноса на площадь государственного флага России, копии Знамени Победы и знамени Вооруженных сил (ВС) РФ. Парадом командовал главком Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Олег Салюков, принял парад министр обороны России Сергей Шойгу.

Читайте также: На Красной площади появилась военная техника

И: В небе над Москвой появились самолеты и вертолеты

Торжественным маршем прошли 10 тысяч военнослужащих, прошло свыше 130 боевых машин и танков, пролетел 71 самолет и вертолет. Воздушную часть парада завершили шесть штурмовиков Су-25 «Грач», «нарисовавшие» в небе флаг России.

Читайте также: На Красной площади завершился Парад Победы