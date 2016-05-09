Абакан, 9 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Около 10 тысяч жителей Абакана 9 мая приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в столице Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Юрий Кудряшов «Бессмертный полк» в Абакане

«Я принимала участие в шествии «Бессмертного полка». Несмотря на холодную погоду, людей было очень много. Мероприятие в Абакане прошло торжественно и тихо одновременно. Такие акции, как «Бессмертный полк», безусловно, нужны, чтобы сегодняшнее поколение знало о своих героях», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM абаканский журналист Ольга Луговая. Размышляя о целях мероприятия, она процитировала строчку из «Реквиема» Роберта Рождественского: «Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!»

«Я в шествии в этом году не участвовала. Но как зритель могу рассказать о своих впечатлениях. Было музыкальное сопровождение, в колонне было огромное количество людей. От понимания, что с портретами наших защитников теперь идут их родственники, на глаза наворачивались слезы. Я считаю, что такие акции просто необходимы. Это дань уважения тем людям, которые воевали, защищая нашу Родину», — прокомментировала жительница Абакана, журналистка Анастасия Репина.

По словам редактора газеты «Абакан» Юрия Кудряшова, сегодня абаканцы разных поколений прошли по главной улице города к Вечному огню: «В руках они несли цветы, портреты родных и близких героев-победителей, ветеранов труда и тыла».

«Хочу сказать, что быть участником такого знакового проекта просто замечательно. Мы непременно со всей семьей, своими друзьями ежегодно являемся участниками «Бессмертного полка». Мой дедушка Ковалев Алексей Васильевич начал участвовать в боевых действиях на Кавказе, а заканчивал уже в Европе. Вернулся домой, много работал, не стало его в 1988 году. Мы будем всегда помнить о его подвиге, подвиге всех наших Победителей! Главное, что мы вместе с нашими детьми идем в едином строю, мы помним участников Великой Отечественной войны!» — сказал один из участников шествия Алексей Ковалев.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социального развития, в Хакасии в настоящее время проживают 311 инвалидов и участников войны, а также 40 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 38 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 3 778 тружеников тыла и 1 556 вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны.