Москва, 9 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Празднования дня Победы в Москве открылись торжественным митингом на Киевском вокзале столицы, после чего ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда отправились в путешествие на ретро-поезде, конечной остановкой путешествия стал Белорусский вокзал, который по праву считается вокзалом Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Свирин ИА REGNUM «Поезд Победы» на Киевском вокзале Москвы. 9 мая 2016 года

Празднования 71 годовщины победы советского народа над фашистской Германией начались ранним утром 9 мая на Киевском вокзале. Здесь ветеранов традиционно поздравили с праздником Победы.

Игорь Свирин ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Игорь Свирин ИА REGNUM Перед отбытием «Поезда Победы» с Киевского вокзала Москвы. 9 мая 2016 года

После праздничного концерта и слов благодарности, участники празднования совершили поездку на поезде Победы, особенностью которого является то, что в качестве локомотивов в нем использовались паровоз-участник Великой Отечественной войны. Совершив небольшую поездку по Подмосковью, поезд прибыл на Белорусский вокзал, на который в далеком мая 1945 года приходили эшелоны победителей. После участники митинга и поездки продолжили празднования на других площадках города Москвы.

Игорь Свирин ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны