Киев, 9 мая, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, акции «Бессмертный полк» проходят на Украине — в Киеве и некоторых городах «украинского» Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM День Победы!

В частности, в Мариуполе (Донетчина, под контролем ВСУ) во время торжественного митинга по случаю Дня Победы пришло несколько десятков человек с портретами своих погибших родственников.

В то же время в Киеве акция «Бессмертный полк» носит более масштабный характер — участвуют более 100 человек. Киевляне с портретами своих родственников — советских воинов — прошли по улице Мазепы в сторону парка Славы. Многие из участников «Бессмертного полка» на Украине надели георгиевские ленты, несмотря на то, что этот символ на Украине запрещен. В комментариях журналистам они заявили, что считают именно георгиевскую ленту, а не используемый сейчас на Украине красный мак традиционным символом победы.

Акция в Киеве не проходит мирно — по ходу шествия уже вспыхнуло несколько небольших потасовок.

В Харькове также произошли столкновения — здесь люди с украинскими флагами не пустили возлагать цветы к Вечному огню людей с георгиевскими лентами. Во время столкновения был применен баллончик со слезоточивым газом и избит полицейский.