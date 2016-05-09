Москва, 9 мая, 2016, 18:29 — ИА Регнум. ИА REGNUM завершило онлайн-трансляцию из центра Москвы.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Смерть фашистским оккупантам!

Камера ИА REGNUM была установлена на главной улице праздничных мероприятий в столице России — на Тверской улице, по которой сегодня прошел народный «Бессмертный полк».

Для тех, кто не смог посмотреть трансляцию шествия «Бессмертного полка» в Москве — полная запись видеотрансляции ИА REGNUM.