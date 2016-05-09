Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Знамя Победы

Москва, 9 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию из центра Москвы. Камера ИА REGNUM установлена на главной улице праздничных мероприятий в столице России — на Тверской улице, по которой сегодня начиная с 15:00 и примерно до 19:00 пройдёт шествие народного «Бессмертного полка».

Шествие «Бессмертного полка» в Москве в этом году начинается от площади Маяковского и площади Белорусского вокзала и оканчивается на Красной площади.

Смотреть видеотрансляцию здесь.