ПРЯМОЙ ЭФИР: «Бессмертный полк» идет на Красную площадь
Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM
Знамя Победы
Москва, 9 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию из центра Москвы. Камера ИА REGNUM установлена на главной улице праздничных мероприятий в столице России — на Тверской улице, по которой сегодня начиная с 15:00 и примерно до 19:00 пройдёт шествие народного «Бессмертного полка».
Шествие «Бессмертного полка» в Москве в этом году начинается от площади Маяковского и площади Белорусского вокзала и оканчивается на Красной площади.
Смотреть видеотрансляцию здесь.