Красноярск, 9 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Красноярске шествие «Бессмертного полка» было решено отделить от парада Победы. Парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в 10:00, а шествие «Бессмертного полка» было назначено на 15:00. Однако часть желающих самостоятельно присоединилась к параду и прошла с фотографиями своих фронтовиков.

Татьяна Петрова Шествие «Бессмертного полка» в Красноярске

«Мы считаем, что наши деды заслужили участвовать в параде», — заявили участники утреннего шествия в социальных сетях. Колонна «Бессмертного полка», примкнувшая к параду, составила порядка 300 человек.

Также в параде приняли участие победители краевого фестиваля школьных музеев, представители клубов военно-исторической реконструкции, техника военных лет, парадные расчеты воинских частей, подразделений силовых структур, федеральных органов исполнительной власти, представителей образовательных учреждений и организаций края. В торжественном шествии приняли участие порядка 1700 человек и порядка 40 единиц техники, в том числе два истребителя-перехватчика МиГ-31.

Перед началом парада в ходе праздничных мероприятий на площади Революции красноярцев поздравил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. «Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дорогие красноярцы и жители нашего большого края! У великих побед нашего народа нет срока давности, и сегодня 9 Мая для нас такой же священный праздник, как и 71 год назад. В этой дате — скорбь по погибшим, воспоминания о тяжелом военном времени и огромная гордость за силу нашего народа, за его несгибаемый дух и мужество», — сказал он.

По окончании торжественного шествия на Мемориале Победы выступил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Обращаясь к ветеранам и красноярцам, он заявил: «71 год Великому подвигу и Великой Победе! Сегодня мы, потомки поколения победителей, отдаём священный долг памяти тем, кто четыре долгих года ковал Великую Победу! Огромное счастье, что рядом с нами живут герои!»

В 15:00 по проспекту Мира от перекрестка с улицей Декабристов двинулось официальное шествие красноярского «Бессмертного полка», в котором счет участников уже шел на тысячи.