Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Активисты военно-патриотических клубов, студенты и курсанты Санкт-Петербурга отметят День Победы шлюпочным парадом в акватории города. Акция посвящена подвигу моряков Балтики, жителей и защитников блокадного Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной войны. Шлюпочный парад будет сопровождаться возложением венков и цветов.

gov.spb.ru Шлюпочный парад на Неве

Как сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, экипажи шлюпок будут сформированы из числа студентов и выпускников Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, курсантов Военного инженерно-технического института, Нахимовского военно-морского училища, воспитанников Клуба юных моряков поселка имени Морозова, воспитанников подростково-молодежного клуба «Виндсерфинг» и других молодежных организаций.

В 12:30 участники шлюпочного парада пройдут маршем со знаменами и кормовыми флагами кораблей, цветами и венками по улице Захарьевской, проспекту Чернышевского, набережной Робеспьера до места стоянки шлюпок на Неве. Оттуда начнется водная часть парада.

По ходу движения шлюпок венки на воду будут возложены у набережной Робеспьера и Большеохтинского моста, где во время войны отрабатывали погружения отремонтированные в Ленинграде подлодки, у Летнего сада, где стояли подводные лодки, в том числе легендарная «С-13» под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско.

В 13:40 у временно пустующей стоянки крейсера «Аврора» пройдет митинг и и возложение венка и цветов на воду в память о моряках Балтийского флота. В 14:50 акция памяти продолжится у Второго Елагина моста, в месте базирования катеров в годы войны.

В 16:30 на Гребной базе СПбГМТУ (улица Ольгина, д. 8), пройдет общее построение участников шлюпочного парада, состоится поздравление ветеранов и участников молодежной акции.

Добавим, что в 2015 году в шлюпочном параде Победы приняли участие 70 шлюпок.