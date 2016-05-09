Лондон, 9 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Премьер министр Великобритании Дэвид Кэмерон опасается, что выход Соединенного королевства из Евросоюза может привести к войне в Европе. Об этом сегодня, 9 мая, пишет The Telegraph, ссылаясь на выдержки из речи, с которой премьер должен будет выступить сегодня в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кнопка

Кэмерон считает, что именно Евросоюз помог объединить страны, которые «вгрызались в глотки друг друга десятилетиями». Если Великобритания выйдет из Евросоюза, то нет никаких гарантий, что мир и стабильность в Европе не окажутся под угрозой.

Британский премьер выступает против выхода его королевства из Евросоюза. Он считает, что выход из наднационального объединения для Великобритании будет «безрассудным и безответственным».

«Если мы останемся, мы знаем, что нас ждет. Если мы уйдем, это будет настоящим прыжком в темноту», — предостерегает Кэмерон.

Он подчеркивает, что в первую очередь отделение Великобритании от Евросоюза негативно скажется на простых подданных. Богатые слои общества не испытают никаких трудностей, но «если вы покидаете общий рынок, рабочие места и средства к существованию обычных людей оказываются под угрозой», отметил премьер.

Напомним, 23 июня в Великобритании пройдет референдум по вопросу членства королевства в Евросоюза.