Москва, 9 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади состоялся военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Места на трибунах заняли главные герои праздника — ветераны. В этот праздник им дарят цветы, поздравляют с праздником и говорят слова благодарности. Корреспонденты ИА REGNUM пообщались с присутствующими на Красной площади героями войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны, участники парада Победы-2016

Участник 3-го Белорусского фронта Двойнишников Михаил Васильевич пришел на парад со своей супругой Двойшниковой Галиной Ивановной в третий раз. Ветеран отметил хорошую организацию проведения парада. «Привозят вовремя, все централизованно. Слаженная колонна. Все очень хорошо шли», — поделился своими впечатлениями Двойнишников.

Есть и те, кто пришел в первый раз. Лифанова Розалия Федоровна, участница партизанского движения в Белоруссии, всегда смотрела военные парады по телевизору. Она рассказала корреспондентам, что давно мечтала побывать на параде в центре столицы. «Я очень рада быть здесь. Это большая честь для меня», — отметила Лифанова.

Ветеран Святлова Анна Григорьевна на Красной площади в третий раз. Ветеран отметила, что каждый парад ее охватывает такое что волнение, как и в первый раз. «Воспоминаний много. Так все и не расскажешь. Да и не любим мы говорить об этом много. Единственное, что пожелаю молодым, — это любить свою Родину и быть честным. Все факты не искажать. История должна быть историей», — подчеркнула она.