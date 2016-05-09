Томск, 9 мая, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Сибирская погода, дождь и снег, не помешали жителям Томской области принять участие в акции «Бессмертный полк», сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк», основатель акции Сергей Лапенков. Всего, по оценкам организаторов мероприятия, около 20 тысяч человек в составе организованной колонны пронесли портреты ветеранов войны по улицам Томска.

Александр Сакалов 9 мая 2016 года в Томске

«Надо иметь в виду, что в Томске эта история проходит давно и огромное число горожан не идут в колонне, они просто приходят на парад, на митинг, с плакатами приходят в Лагерный сад к Вечному огню. Семьями несут портреты солдат. Таких людей было не меньше, чем ставших в колонну. Для нашего города это действительно уже стало народной традицией», — отметил Сергей Лапенков.

По его словам, томичи уже не нуждаются в дополнительном информировании и организации, каждый знает, что 9 мая для них начинается с конкретного человека в их семье. По мнению организаторов акции, с каждым годом число участников увеличивается. «Но для нас важнее не то, насколько стала длиннее колонна, а то, насколько больше стало портретов ветеранов», — считает Сергей Лапенков и отмечает, что многие участники акции несут сразу несколько портретов фронтовиков.

«Участие в акции должно быть добровольным, тем, что идет от сердца, а не данью новой традиции, чиновничьей обязаловкой. Нам важен человек, важно то, чтобы он по-человечески испытывал желание принять участие в акции», — сообщил основатль движения.

Напомним, что идея проведения мероприятия акции «Бессмертный полк» принадлежит нескольким томичам — Игорю Дмитриеву, Сергею Лапенкову и Сергею Колотовкину, которые решили провести подобную акцию ради своих детей. «Мы видим, что с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, поэтому мы водили своих детей на 9 мая, чтобы они дарили цветы ветеранам, а не просто в учебнике читали про героев Великой Отечественной войны. В какой-то момент Игорь предложил выйти на парад с портретами наших дедов. Хотя бы так наши ветераны вернутся в строй. На следующий годы, мы обратились уже ко всем землякам и в первый год на акцию пришли 6 тысяч человек», — рассказал Сергей Лапенков.

По его словам, эта история расходилась от человека к человеку, все больше людей становились участниками акции и сегодня она приобрела международный характер.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области, глава региона Сергей Жвачкин вместе с ветеранами возложил цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду Томска.

«День Великой Победы и тогда, и сейчас — это праздник со слезами на глазах, — обратился к жителям Томской области губернатор Сергей Жвачкин, открывая праздничный митинг на Новособорной площади Томска. — Потому что за Победу, за мир на Земле наш великий народ отдал миллионы жизней своих сыновей и дочерей. Томскую землю отделяли от линии фронта тысячи километров. Однако в нашей области нет ни одной семьи, которую война обошла бы стороной».

«К сожалению, время беспощадно. Ветераны уходят от нас с каждым днем. Поэтому так важно успеть сказать спасибо тем, кто сегодня еще рядом. И так важно помнить о тех, кого уже с нами нет, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — Наши близкие живы до тех пор, пока мы помним о них. Сегодня в России миллионы людей вспоминают своих героев, навсегда оставшихся в «Бессмертном полку». Наша благодарность им за жизнь и свободу бесконечна. А слава народа-победителя не померкнет никогда!».

Перед участниками праздничного митинга также выступили мэр Томска Иван Кляйн, ветеран Великой Отечественной войны Евгения Коготкова, военный комиссар региона Юрий Жуков.

В параде приняли участие более 20 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны, которую представили активисты томского военно-исторического движения: мотоциклы, автомобили ГАЗ легендарные «полуторки», бронетранспортеры, артиллерийские орудия и другая техника. На параде торжественным маршем прошли колонны Томского кадетского корпуса, Поста № 1, Института военного образования Национального исследовательского Томского государственного университета, региональных управлений МВД и МЧС, Федеральной службы судебных приставов, Северской дивизии Росгвардии.

В годы войны из Томской области ушли воевать 130 тысяч человек, из которых 58 тысяч погибли. Всего в настящий момент регионе проживают 650 фронтовиков и около 9,5 тыс. тружеников тыла. По случаю праздника, власти региона решили выплатить участникам Великой Отечественной войны по 1 тыс. рублей из бюджета области, труженикам тыла — по 500 рублей.

«Меры соцподдержки из областного бюджета ветеранам предоставляются дополнительно к федеральным льготам, — подчеркнула начальник департамента социальной защиты населения Мария Киняйкина. — В Томской области им гарантированы социальные выплаты, предоставляется помощь в улучшении жилищных условий, ремонте и газификации жилья, оздоровлении и социальном обслуживании».

Так, в этом году регион планирует предоставить новые квартиры 28 ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, что потребует 35,9 млн рублей из федерального бюджета. Около 30 млн рублей область и муниципалитеты выделят на ремонт жилья 750 ветеранов и вдов участников войны.