Вологда, 9 мая, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Сегодня ровно в 10 утра на центральной площади Вологды начался Парад и торжественный митинг в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

okuvshinnikov.ru Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в «Бессмертном полку»

К мемориалу «Вечный огонь Славы» прибыли представители органов исполнительной власти, депутаты Законодательного Собрания и городской Думы, администрации Вологды, представители ветеранских организаций, школьники, жители и гости города.

«9 мая — День нашей славы и гордости, горести и печали. 27 миллионов погибших — такую цену заплатил наш народ, чтобы мы сегодня жили под мирным небом, — приветствовал жителей и гостей города, участников Парада губернатор Олег Кувшинников. — Вологодская область внесла огромный вклад в Победу: 400 тысяч лучших сынов ушли на фронт, почти половина из них не вернулась обратно. 140 героев Советского Союза, десятки тысяч награжденных орденами и медалями — это наш вклад в Победу. Мы гордимся нашими земляками, нашими отцами и дедами!».

Затем вологжан приветствовал заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев.

«Уважаемые ветераны! Уважаемые вологжане! Сегодня великолепный весенний праздник, который дорог каждому человеку в нашей стране. День Победы воспитал патриотов ни в одном поколении, — отметил Юрий Воробьев. — Сегодня мы видим, что наша страна встала с колен: возрождена армия, возрождается экономика. Стране нужны очередные победы! Этот праздник не только вдохновляет, но и объединяет нас. Желаю всем мира, здоровья и добра!»

В этом году в торжественном митинге принял участие Председатель Прешовского областного самоуправления Словацкой Республики Петер Худик: «Дорогие ветераны, дорогие друзья! Позвольте передать вам привет от граждан города Прешов. Когда мы оглядываемся в прошлое, обязательно оцениваем настоящее. Мы чтим Победу, которая стала результатом единства народов. Мы помним, что такое Вторая мировая война, и мы помним, откуда пришла свобода. Большое спасибо! Мы никогда не предадим память миллионов людей, отдавших свою жизнь за Победу!»

Участник Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Сафонов в своем выступлении пожелал ветеранам здоровья и бодрости духа.

После торжественных речей состоялся военный Парад. Затем на площадь Революции вынесли копию знамени Победы, вслед за которым вышел Бессмертный полк.

В этом году в шествии приняли участие более 8 тысяч жителей города, которые несли портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Среди участников Бессмертного полка и Олег Кувшинников: «Сегодня впервые в истории в 40 странах мира, на площади и улицы городов вышел Бессмертный полк, объединив более 20 миллионов людей во всем мире. Все они преследуют одну цель: почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Победу!»