Омск, 9 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Омске в акции «Бессмертный полк» сегодня, 9 мая, приняли участие более 30 тысяч человек. Колонна прошла по центральным улицам города.

omskportal.ru «Бессмертный полк» в Омске

Воспитанники Омского кадетского корпуса, слушатели Омского командного речного училища, ветераны боевых действий пронесли копию Знамени Победы. После выноса Знамени на Соборную площадь вышли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети, внуки и правнуки героев.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, маршрутом «Бессмертного полка» прошел и глава региона Виктор Назаров. Он нес портрет своего деда по материнской линии.

По словам организаторов акции, маршрут памяти в этом году был продолжительнее и прошел по самому сердцу города — Любинскому проспекту. Завершилось шествие на Иртышской набережной. «Важно было, в этот знаковый для России день, отдать дань уважения каждому, внесшему лепту в общую Победу», — пояснила куратор проекта Галина Кудря.

Как сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель «горячей линии» «Бессмертного полка» в Омске Ирина Ерохина, шествие оставило у всех его участников незабываемые впечатления.

«Мы с семьей участвуем в шествии «Бессмертного полка уже не первый год. Впечатления незабываемые, эмоции захлестывают. Эта акция, в первую очередь, нужна для того, чтобы мы не забывали наших ветеранов. Именно они, совершая подвиг, сохранили для нас мирное небо над головой. Погода сегодня не подвела, было солнечно и немного прохладно», — рассказала Ирина Ерохина.

Добавим, по данным областного правительства, в годы Великой Отечественной войны Омская область проводила на фронт около 300 тысяч земляков. На берегах Иртыша было сформировано 17 полков, дивизий, батальонов и бригад. Они защищали Москву, стояли у стен Сталинграда, сражались на Курской дуге, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику, Берлин. Тысячи воинов-омичей за мужество и героизм на фронтах награждены высокими наградами. 172 фронтовика стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. В годы войны в Омской области базировалось 12 военных училищ и снайперская школа.