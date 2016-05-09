Москва, 9 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Подмосковные муниципалитеты готовятся принять участие в ежегодной всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года и пронести по улицам своих городов портреты участников Великой Отечественной войны. По заявлениям экспертов, число участников шествия с каждым разом будет только увеличиваться, и этот год не станет исключением. Заявки на изготовление штендеров с фотографиями подали десятки тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mytyshi.ru «Бессмертный полк» в Мытищах. 9 мая 2016 года

Подготовка к ежегодному шествию в Подмосковье пришла к завершающей стадии — остается всего несколько часов до начала движения колонн по улицам областных районов и городов. В ряде муниципальных образований, а также в правительстве региона сделали первые прогнозы о количестве участников и маршрутах шествия людей.

odin.ru «Бессмертный полк» в Одинцово. 9 мая 2016 года

«Самая большая явка на акцию ожидается в этом году, конечно же, в наиболее густонаселенных муниципалитетах. Это Балашиха, Подольск, Мытищи, Королев, Красногорск, Одинцово, Люберцы и другие. В некоторых муниципалитетах фотографии для шествия можно распечатать в МФЦ, например, в Люберецком. В Реутове фото можно распечатать как в МФЦ, так и в городском музее», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник Главного управления социальных коммуникаций Ирина Плещева.

По ее словам, принятие участие в акции могут все желающие. Для этого достаточно распечатать транспарант с фотографией родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, или просто выразить желание пронести транспарант с изображением ветерана.

«В России нет семьи, которой бы не коснулись события тех лет. Что-то мы помним из рассказов родителей, у кого-то сохранились письма и военные фотографии. Свидетелей этой войны с каждым годом становится все меньше, и мы должны стараться запомнить каждый факт, каждую деталь и нести эту память будущим поколениям. На акцию выйдет много молодежи. К тому же для нас в области этот год особенный — мы празднуем 75-летие годовщины Битвы под Москвой», — заключила Плещева.

lubreg.ru «Бессмертный полк» в Люберцах. 9 мая 2016 года

По данным пресс-службы правительства области, в прохождении «Бессмертного полка» 9 мая в Люберцах примут участие более 3,5 тысяч человек.

«Утвержден маршрут шествия «Бессмертного полка» 9 мая в Люберцах. В этом году на улицы городских поселений района выйдут более 3,5 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем в 2015 году», — отметил глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий.

Шествие начнется в 15:00 от мемориального комплекса «Вечный огонь» и пройдет по улицам Власова и Кирова к центральной площади города перед дворцом спорта «Триумф».

«Горожане, которые не участвуют в шествии, смогут посмотреть на «Бессмертный полк», выстроившись на тротуарах. Думаю, что ни один житель района не останется в стороне. Ведь у каждого в семье есть родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне», — заключил Ружицкий.

Глава Солнечногорского района Александр Якунин также призвал жителей принять участие в акции «Бессмертный полк». Он отметил, что сбор участников состоится 9 мая в 10:30 на Советской площади.

krasnogorsk-adm.ru «Бессмертный полк» в Красногорском районе Московской области. 9 мая 2016 года

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщила координатор акции в Красногорском районе Татьяна Чернова, число участников с каждым годом будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

«В этом году по Красногорску пройдут две колонны. Одна — Павшинская пойма, в другая — Красногорская Колонная. По Красногорску колонная будет традиционно сформирована у здания администрации района. Шествие начнется в 11:45 и двинется на Красную горку. Бессмертный полк будет идти в одной шеренге, открывать которую будут ветераны, следом будут поисковые отряды района и сама колонна», — пояснила Чернова.

Она также подчеркнула, что впервые шествие прошло в Красногорске в 2014 году: «Нас было где-то 400 с лишним человек, в прошлом году было более полутора тысяч. В этом году понятно, что акция стала традицией, которая прижилась и разрастается с геометрической прогрессией».

krasnogorsk-adm.ru День Победы в Красногорском районе Московской области. 9 мая 2016 года

По словам координатора акции в Черногловке Елены Макаренко, активисты ожидают большое количество участников, несмотря на небольшие размеры самого города.

«В прошлом году в акции приняло участие более 300 человек со штендерами. В этом году будет, наверное, больше, несмотря на то, что городок небольшой. В 13:00 у нас назначено это шествие. В 11:00 пройдет у ученых концерт праздничный, потом построение, а потом пройдем в течение 20 минут до центрального обелиска, где состоится митинг», — заключила собеседник агентства.

О подготовке акции рассказали и координаторы акции из Можайска и Озер.

Так, в Можайске, по словам координатора Юлии Солдатенковой, на улицы могут выйти от 4 до 5 тысяч жителей: «У нас акция проходит второй год. Более 3 тыс. человек вышли на улицы со штендерами в прошлом году, а в этом году будет 4−5 тысяч участников. Мы пойдем от Губернаторской площади, где у нас установлена стела и до Октябрьской площади, где расположен вечный огонь. Там планируется митинг. В 11:30 будет построение, потом митинг, часов в 12 пойдет шествие. Маршрут занимает минут 30. Река из людей в прошлом году была очень большая — начало колонны уже подошло к Октябрьской площади, а конец только отходил от Губернаторской».

«У нас ожидается около тысячи участников. В том году было около 500 человек, то есть в два раза практически увеличение. Место также определено — от улицы Ленина до вечного огня, это примерно 25 минут быстрым шагом», — сообщила координатор из Озер Евгения Широкова.

mytyshi.ru «Бессмертный полк» в Мытищах. 9 мая 2016 года

Отметим, что ранее участие в акции также подтвердили Котельники, Люберцы, Долгопрудный, Реутов и другие муниципальные образования

Напомним, «Бессмертный полк» — акция, проходящая в России и некоторых других странах 9 мая. Участники проходят по улицам городов, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году в акции в Подмосковье приняли участие около 300 тысяч человек.

balashiha.ru «Бессмертный полк» в Балашихе. 9 мая 2016 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принять участие в акции жителей области призвал губернатор Андрей Воробьев, отметив важность шествия, как части патриотического воспитания молодежи.

«Я должен сказать о масштабнейшей акции нашей страны, которая объединяет десятки миллионов человек — «Бессмертный полк». У нас 9 мая в 15 часов во всех городах будет проходить эта акция. Мы приглашаем принять участие. Все будет хорошо организовано. Чтобы еще раз вспомнить наших дедов, наших прадедов, показать их героические лица нашему подрастающему поколению», — пояснил Воробьев.