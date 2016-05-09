Владикавказ, 9 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В городе воинской славы Владикавказе торжества в честь 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне начались с военного парада. Как передает 9 мая корреспондент ИА REGNUM, по главной площади североосетинской столицы прошли маршем подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, внутренних войск и воспитанники Северо-Кавказского суворовского военного училища.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Участниками парада в этом году стали более одной тысячи военнослужащих 19-й мотострелковой бригады, расквартированной во Владикавказе. По главной площади Свободы прошла и боевая техника в составе 30 единиц. В парадном строю были представлены современные образцы вооружения, такие как бронетранспортеры БТР-80, гаубицы «МСТА-Б», системы залпового огня «Торнадо-Г» и машины технической помощи МТП на базе «КамАЗ». Парад войск Владикавказского гарнизона принял командующий 58-ой армии генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Посмотреть парад и поздравить с праздником ветеранов пришли тысячи жителей Северной Осетии. Военнослужащих, ветеранов войны и гостей торжественного мероприятия поздравил с Днем Победы временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров. Руководитель республики напомнил, что под городом Владикавказом в 1942 году были остановлены и разбиты крупные силы гитлеровцев, которые рвались к грозненской нефти и в закавказские республики СССР. Северная Осетия дала Отечеству 79 Героев Советского Союза, 13 полных кавалеров Ордена солдатской Славы. На разных фронтах мужественно сражались с фашистами 90 тысяч уроженцев республики. Из них более 45 тысяч человек не вернулись с полей сражений.

Отметим, что сегодня основные праздничные мероприятия проходят во Владикавказе. В центре города весь день будут звучать песни военных лет, а в парке культуры и отдыха имени Коста Хетагурова развернется полевая кухня, организованная военнослужащими 58-й армии. Все желающие смогут отведать солдатскую кашу.

Чествуют и поздравляют бывших фронтовиков также и в сельских районах республики. В населенных пунктах проходят концерты и проводятся встречи с ветеранами. В Ардонском районе, где осталось всего 15 участников войны, руководитель муниципального образования Тамерлан Гусов лично посетил каждого ветерана. Глава района вручил им цветы и конверты с деньгами. Материальную поддержку ветеранам оказали и ардонские медики. По традиции во Владикавказе пройдет и торжественный прием фронтовиков главой РСО-Алания с вручением подарков и наград.

Ключевым событием торжеств в республике станет акция «Бессмертный полк», которая начнется в 15:00, как и в других городах России. Заявки на участие в шествии подали более восьми тысяч горожан. Во время ее проведения самолетом с воздуха будут разбросаны символические письма-треугольники.

Праздничные гуляния в Северной Осетии продолжатся до позднего вечера. День Победы в республике завершится грандиозным праздничным салютом в городе Владикавказе. Артиллерийские подразделения Южного военного округа в 22.00 произведут залпы из 76-мм орудий ЗИС-3 и специальных салютных установок.

Напомним, что в регионе на сегодняшний день проживают 664 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 128 инвалидов и 339 участников войны. 16 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». В РСО-Алания насчитывается 118 узников фашистских концлагерей, 27 детей, ставших инвалидами вследствие боевых действий, 36 человек, проходивших военную службу в период войны и 9708 тружеников тыла. Кроме того, 2862 человека относятся к категории вдов военнослужащих (в том числе 157 вдов солдат и офицеров, погибших на фронте).