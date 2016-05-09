Таллин, 9 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. С 21 апреля по 8 мая в рамках благотворительной акции «Поможем ветеранам» на счет Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поступило свыше 2300 евро. Об этом ИА REGNUM сообщила координатор акции Татьяна Лаврова.

Ветеран Великой Отечественной войны

В нынешнем году такая помощь уже была оказана 69 ветеранам, в основном, речь идет о закупке слуховых аппаратов, ходунков, средств медицинской и терапевтической помощи, лекарств. По ее словам, акция продолжится и 9 мая. Так, во второй половине дня у ворот Военного кладбища возле «Палатки потомков» будет размещен информационный баннер акции с контактными данными для жертвователей. Итоги акции будут подведены 11 мая.

Напомним, что на учете Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, в организации насчитывается 635 ветеранов. Акция традиционно проходит два раза в год с 2008 года. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных медицинских средств и компенсацию стоимости лекарств. За всю историю благотворительной акции «Поможем ветеранам!» собрано свыше 49 000 евро.