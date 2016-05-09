Тбилиси, 9 мая, 2016, 11:36 — ИА Регнум. С утра грузинские ветераны второй мировой войны собираются в тбилисском парке Ваке, у могилы Неизвестного Солдата. Здесь они традиционно принимают поздравления от представителей правительства, политиков, общественных деятелей и рядовых граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Табагуа. Тбилиси, 9 мая 2016 года

В парке Ваке проходит выставка архивных фотографий периода Великой Отечественной войны. Звучат песни и мелодии военного времени. На импровизированной сцене выступают творческие коллективы.

Поздравить ветеранов по традиции приходят и более молодые «коллеги» — те, кто воевал в 90-е годы прошлого века в Абхазии и Южной Осетии. 9 мая вместе с ветеранами отмечают и члены Ассоциации казаков Грузии. «Великая Отечественная война коснулась каждого из нас: у кого-то погибли родные, родину защищали наши отцы и матери. Наш долг — быть здесь сегодня», — заявил представитель ассоциации генерал Виктор Катков.

Одним из первых поздравил ветеранов с Днем Победы президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он возложил венок к могиле Неизвестного солдата и обратился к собравшимся: «9 мая — величайшая Победа человечества над злом, и мы, грузины, малочисленный народ, можем с гордостью сказать, что очень большой вклад в эту Победу внесли Грузия и грузины. Поздравляю всех с этим днем!».

К могиле Неизвестного солдата чуть позже пришел премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Обратившись к ветеранам, он подчеркнул, что обязанность государства — по достоинству ценить их заслуги и героизм.

«Это пример беспрецедентного в истории человечества героизма десятков миллионов человек, подобного которому никто не помнит. В результате этой величайшей жертвы удалось остановить фашизм. Преклоняюсь перед всеми теми, кто сложил жизнь, и перед теми, кто пока еще рядом с нами. Долг государства — максимально показывать и давать им почувствовать ту благодарность, которую испытываем мы все», — заявил премьер, который пришел в парк Ваке вместе с членами правительства.

По информации администрации правительства Грузии, в этом году все ветераны второй мировой войны получат разовую денежную помощь в размере 600 лари, а для семей, потерявших в годы войны кормильца, предусмотрена помощь в размере 300 лари. Вечером премьер-министр Грузии даст для ветеранов праздничный обед.