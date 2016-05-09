Биробиджан, 9 мая, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 5 тысяч человек. Организаторы отметили, что для Биробиджана это довольно большое количество людей, которые изъявили желание в День Победы пронести портреты своих отцов, дедов и прадедов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба губернатора и правительства ЕАО «Бессмертный полк» в Биробиджане

«Такая массовая акция проходит у нас уже второй раз и вызывает большой интерес у горожан. Для нашего небольшого города в ней принимает участие очень много людей. Эмоции у всех только положительные. Акция очень нужна для объединения людей, для патриотического воспитания молодежи. В «Бессмертном полку» идут плечом к плечу молодежь и люди пожилого возраста, все они несут портреты своих героев», — рассказал начальник управления по внутренней политики ЕАО Вадим Войтенков.

В Биробиджане «Бессмертный полк» прошагал с площади Ленина по проспекту 60-летия СССР, улице Октябрьской и завершил шествие в сквере Победы. У Вечного огня звучали слова благодарности и признательности ветеранам, труженикам тыла, вдовам ветеранов и детям войны.

С портретом одного своего дяди Григория Борисовича Авербуха, погибшего в мае 1945-го, прошел в колонне «Бессмертного полка» и губернатор ЕАО Александр Левинталь.

«Бессмертный полк» — это акция, в которой люди принимают участие по велению сердца, души, чтобы пройти в едином шествии, это очень важно для патриотического воспитания, для преемственности поколений. Сегодня мы как единая семья, один полк, идем вместе с нашими родными и близкими, воевавшими за Победу. Кто-то дожил до нее, кто-то нет. Если бы не они, не было бы этой победы, она сплачивает. Я вижу, как много сегодня людей идут с грустью в глазах, но с радостью единения. Хорошо, что есть такая акция, историческая память, которая нам помогает жить», — сказал глава региона.

В День Победы в столице региона состоялся торжественный митинг, где минутой молчания почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.