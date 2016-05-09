Тула, 9 мая, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 Мая на центральной площади Тулы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Почетными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны. Всего же, по оценкам местных СМИ, посмотреть парад пришли более трех тысяч человек.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Командовал парадом заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии гвардии полковник Андрей Васильев, принимал парад начальник Тульского территориального гарнизона — командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии гвардии полковник Павел Кирси.

Открыла парад знаменная группа. На центральную площадь были внесены Государственный флаг Российской Федерации и копия официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов — Знамени Победы. После объезда парадного строя, приветствия военнослужащих Павел Кирси доложил врио губернатора Алексею Дюмину о готовности воинских частей гарнизона к военному параду.

В параде приняли участие более тысячи человек — это военнослужащие подразделений Тульского гарнизона, а также воспитанники Московского суворовского военного училища. На парад было выведено около 40 единиц военной техники, как исторической, так и той, которая сегодня находится на вооружении российской армии и производится на оборонных предприятиях Тулы. По традиции парад завершился исполнением личным составом парадных расчетов песни «День Победы» и чествованием ветеранов Великой Отечественной войны.