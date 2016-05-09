Москва, 9 мая, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в сопровождении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева посетил Александровский сад около Московского Кремля, они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM День Победы

По пути президент России останавливался, чтобы приветствовать ветеранов и военнослужащих и сделать общую фотографию с участниками Великой Отечественной войны. Далее Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев отправились в Александровский сад и возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Президентов также сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и ветераны Великой Отечественной войны. Тем временем гости не спешат покидать трибуны Красной площади.

Напомним, что в 15:00 в Москве состоится памятное шествие «Бессмертного полка», которое стартует с Тверской площади и проследует до Красной площади.