Новосибирск, 9 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Новосибирск ежегодно отмечает День Победы два дня — 8 и 9 мая. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 2016 год не стал исключением.

Анна Алябьева ИА REGNUM По традиции военный парад войск Сибирского гарнизона начался в 10 часов

8 мая в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета прошел праздничный концерт. А на улицах города запустили фонтаны.

Велопробег «Километры Победы», тематическая концертная программа «Мы — правнуки Победы», акция «И город узнал о Победе» и молодежная акция «Свеча Памяти» на «Монументе Славы — все это было вчера. Но еще большее количество мероприятий ожидает новосибирцев сегодня, 9 мая. И главными событиями этого дня стали, конечно же, военный парад и акция «Бессмертный полк», масштабность которого в этом году поразила всех горожан — количество участников шествия по сравнению с прошлым годом увеличилось сразу в пять раз.

Военный парад

Праздничное утро в Новосибирске началось с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации Александра Покрышкина в 9:15 утра, а продолжилось военным парадом на площади Ленина. Несмотря на погоду, к началу парада тучи практически закрыли небо и начал пролетать снег, центральная площадь Новосибирска была заполнена людьми.

По традиции военный парад войск Сибирского гарнизона начался в 10 часов. По центру города впервые прошли новые зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также легкие штурмовые автомобили «Гусар», бронеавтомобили спецназначения «Тигр-М СпН», бронетранспортеры БТР-80, пушки МТ-12 «Рапира», гаубицы «Мста-Б», боевые машины противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» и другая техника. Всего в новосибирском параде приняли участие 1,5 тысячи человек. В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по Новосибирску промаршировали солдаты, курсанты и офицеры общевойскового объединения Центрального военного округа, Новосибирского высшего военного командного училища, бригады воздушно-космической обороны, Сибирского регионального командования внутренних войск МВД РФ, Новосибирского военного института внутренних войск МВД РФ, пограничного управления ФСБ РФ и воспитанники Сибирского кадетского корпуса. Также в параде Победы приняли участие четыре вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор», четыре вертолета Ми-24 и два истребителя-перехватчика МиГ-31».

Сразу за военным парадом по Красному проспекту прошел «Бессмертный полк».

Отметим, что в этом году в Новосибирске ведется прямая трансляция двух парадов — новосибирского и московского. Горожане, которым не хватило места на площади Ленина, могли наблюдать за военным парадом на большом уличном экране перед кинотеатром «Победа». Трансляция парада на площади Ленина в Новосибирске продолжилась прямым включением с Красной площади в 13:00 по местному времени. Московский парад также транслируется в режиме онлайн.

Акция «Бессмертный полк»

Сбор участников и построение колонны «Бессмертного полка» на Октябрьской магистрали началось одновременно со стартом военного парада на площади Ленина — в 10:00 часов. Примерно в 11:00 часов шествие должно было начать движение. Но сдержать такой поток единомышленников удавалось с трудом. И около 10:40 «Бессмертный полк» начал движение по Октябрьской магистрали к площади им. Ленина. В этом году маршрут, по которому прошли участники акции, заканчивался у парка культуры и отдыха «Центральный» — здесь шествие плавно переходило в праздничную тематическую программу.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, масштабность «Бессмертного полка» в этом году превзошла все ожидания. Вереница людей с фотографиями шла бесконечным потоком, которому, казалось, нет конца. По предварительным данным, в этом году в акции приняли участие более 250 тысяч человек.

Татьяна Лысенко (Свиридова) пришла с фотографией своего отца Александра Свиридова, который прошел всю войну. «Мой папа был добровольцем Сибирской гвардейской дивизии. В 1942 году, когда ему было 17 лет, он ушел на фронт. В 21 год он закончил войну в Берлине — прошел всю войну. Был ранен, была контузия. Акция «Бессмертный полк» очень нужна, потому что это такой порыв души. Я с удовольствием прихожу сюда уже второй год. Потому что раньше, когда папа еще был живой, он никогда не рассказывал про войну. Не было даже такого, чтобы он просто рассказывал, не то что хвастался. А сейчас, когда проходят годы, когда уже внучка учится в школе, начинаешь задаваться вопросом и понимаешь, что он прошел, что он видел», — рассказала ИА REGNUM Татьяна Лысенко.

А вот отец Любови Литвиновой Егор Ефименко погиб в самом начале войны, но до сих пор дочь о нем так ничего и не знает. «Ему было 29 лет, когда он пошел на войну и в этом же году погиб. В сентябре он погиб под Москвой. У меня на потрете отца написано: «Пропал без вести в 1942 году». Мы его постоянно ищем в списках. Когда показывают, что там нашли, там нашли, я каждый раз думаю, может, и моего отца найдут, но пока нет», — отметила ИА REGNUM Любовь Литвинова, подчеркнув, что на акцию сейчас она пришла с дочкой, потом внуки будут ходить. «Мы, весь наш народ, будем стараться сохранить память и истинную историю этой трагедии. Все люди, кто перенос этот ужас, будут стараться сохранить память и передать историю детям, внукам», — сказала Любовь Литвинова и не смогла скрыть слез.

Ирина Соболева говорит, что ее дедушка Иван Соболев, портрет которого она держит, тоже не любил вспоминать какие-то трагические события военного времени. «Мой дедушка особо не любил делиться воспоминаниями о войне, он был скрытный человек. Но все же что-то он говорил. Рассказывал о своих медалях — как он их получил, добыл. О событиях рассказывал выборочно, о чем-то мог рассказать, но о каких-то таких тяжелых для него событиях он не говорил. Я пришла сюда, чтобы отдать дань тем поколениям, почтить память дедушки, чтобы его все увидели», — сказала ИА REGNUM Ирина Соболева.

А сноха Ивана Соболева Антонина Соболева подчеркнула, что сегодня нужно воспитывать патриотизм, потому что он уже потерян. «Мы педагоги, мы воспитываем этому своих детей, мы работаем детском саду. Наш патриотизм потерян, и мы должны воспитывать его в детях. Но если мы захотим, истинную историю сохранить удастся. Мы сегодня идем в едином порыве, и настроение рвется из души, несмотря на погоду, и это здорово», — отметила Антонина Соболева.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» проходит в России и некоторых других странах 9 мая. Участники идут по улицам городов, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне или работавших на Победу в тылу. В 2015 году «Бессмертный полк» в Новосибирске собрал более 50 тысяч участников. В 2014 году участников насчитывалось всего около 8 тысяч.

Праздничные мероприятия

Этим праздничная программа в Новосибирске не закончилась — мероприятия в честь Дня Победы будут проходит до поздней ночи на разных площадках города.

В 12:00 в Первомайском сквере начнется праздничная интерактивная программа «Время выбрало нас».

В 14:30 по традиции на Красном проспекте (от ул. Фрунзе до ул. Сибревкома) стартует городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина. В этом году она юбилейная.

В 15:00 на набережной реки Оби начнутся народные гулянья «Во имя Победы!».

В 16:30 на площади Ленина новосибирцы смогут поучаствовать в концертно-театрализованной программе «Победа живёт в поколениях!». Начало в 16:30.

Кроме того, в 16:00 в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета артисты и музыканты дадут праздничный концерт. Будут петь песни, знакомые каждому: «Катюша», «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина?», «Смуглянка», «Журавли», «Баллада о солдате», «Священная война» и другие.

В музыкальном театре в 18:00 часов можно будет посмотреть знаменитую военную драму «А зори здесь тихие…», которую поставил новосибирский композитор Андрей Кротов.

В кинотеатре «Победа» весь день будут показывать фильм новосибирского режиссера Эллы Давлетшиной «Подводная лодка Новосибирск». Картина рассказывает о подвиге новосибирцев, в военные годы собравших средства на строительство знаменитой подводной лодки. Съемки велись в том числе и у нас в Новосибирске.

И, конечно же, завершится празднование фейерверками. В этом году в честь Дня Победы в Новосибирске запустят пять фейерверков. Отдельно военные дадут победный салют: стрелять будут из гаубиц с пляжа «Наутилус». Оттуда по традиции запускают салют, а для звукового сопровождения — стреляют из гаубиц. Запуск в небо будут одновременно со всех площадок — в 22:00.

Справка ИА REGNUM:

За годы Великой Отечественной войны из Новосибирской области ушли на фронт более 600 тыс. человек. На территории области было укомплектовано четыре дивизии, десять бригад, семь полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды. Более 200 новосибирцев удостоились высокого звания Героя Советского Союза. Лётчик-истребитель Александр Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого звания трижды. За годы войны он совершил 560 боевых вылетов, провёл 156 воздушных боёв, сбил более 116 самолётов противника.

Многие из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись с войны: новосибирцы потеряли около 180 тыс. человек, в том числе: 79,3 тыс. погибли, 18,3 тыс. умерли от ран, 80,7 тыс. пропали без вести, 1415 — погибли в плену.

По данным на 1 апреля 2016 года, в Новосибирской области проживает 29 131 ветеран Великой Отечественной войны. Из них участников и инвалидов Великой Отечественной войны — 2452 человека; лиц, награжденных почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 426 человек; несовершеннолетних узников фашистских концлагерей — 404 человека; тружеников тыла — 25 389 человек.