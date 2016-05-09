Вильнюс, 9 мая, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Литве опасаются выхода Великобритании из Евросоюза считая, что это негативно повлияет на литовских эмигрантов, проживающих в королевстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Для нас, как для граждан ЕС, актуально, чтобы Великобритания осталась в ЕС из-за рабочих виз, возможности работать, пособий, возможности создавать жизнь в Великобритании», — утверждает один из создателей лондонской общины литовцев OUT Юстинас Яутжемис.

Если Великобритания покинет ЕС, 75% живущих в стране граждан других стран ЕС не смогут получить рабочую визу, так как не будут соответствовать требованиям, которые в настоящее время выдвигаются к рабочей силы из третьих стран, показало исследование, проведенное Центром исследования миграции при Оксфордском университете.

«Думаю, большинство из 200 тыс. литовцев в Великобритании занимаются мало оплачиваемой работой. Без сомнения, есть и немаленькая община профессионалов, но она не большая. Будет интересно, если Brexit произойдет, какой будет установлен минимум зарплаты, который нужен для разрешения на работу. Если будет установлен определенный минимум зарплаты, какие 30−35 тыс. фунтов в год, большинство литовцев, скорее всего, должно будет покинуть страну», — сказал Яутжемис в эфире литовской деловой радиостанции Žinių radijas.

Отметим, что Великобритания — самое популярное направление эмиграции из Литвы. С 2004 года, когда Литва вошла в ЕС, страну покинуло порядка 500−800 тыс. человек. В настоящий момент в Литве проживает менее 2,8 млн человек.