Вильнюс, 9 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Представители литовской парламентской партии «Избирательная Акция Поляков Литвы-Союз Христианских Семей (ИАПЛ-СХС)» возложили цветы к монументу погибшим в концлагере в Панарах (литовский топоним — Панеряй), сообщили ИА REGNUM в ИАПЛ-СХС.

В этом концлагере от рук нацистов и литовских коллаборационистов в годы войны погибло порядка 70 тыс. человек. Цветы возложены также в память об освободителей Вильнюса, подчеркнули в ИАПЛ-СХС.

Фото предоставлено депутатом горсовета Вильнюса Ромуальдой Пошевецкой.