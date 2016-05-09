Вашингтон, 9 мая, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Разведка и разработка новых нефтяных месторождений во всем мире сократилась до минимума за последние 60 лет. Это указывает на потенциальное сокращение объемов добычи нефти в ближайшие десять лет. Об этом сегодня, 9 мая, пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сообщается, что по данным консалтингового агентства IHS, в 2015 году было обнаружено порядка 2,8 млрд тонн сырой нефти и сопутствующих жидкостей. Это минимальное годовое значение с 1954 года.

Такая тенденция означает желание нефтяных компаний сэкономить на нефтеразведке. Из-за сильного снижения мировых цен на нефть многие нефтедобывающие компании потеряли существенную часть доходов, а некоторые оказались на грани банкротства. Средств, которые раньше вкладывались в нефтеразведку, у нефтяников нет.

При этом объемы добычи нефти в последние годы растут. Но этот рост связан не с открытием и вводом в эксплуатацию новых месторождений, а с интенсивным использованием старых.

Если такая тенденция сохранится, то к 2035 году в мире будет наблюдаться дефицит мировых поставок нефти в среднем на 4,5 млн баррелей в день. Это очевидным образом взвинтит цены на нефть.

Также FT отмечает, что новые месторождения открываются в основном на глубоководье. Чтобы разработать такое месторождение нужно много вложений и как минимум семь лет подготовительных работ.