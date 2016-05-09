Элиста, 9 мая, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Калмыкия вспоминает фронтовиков, павших в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками. Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, в республиканской столице начались с утра с возложения венков и цветов к Мемориалу Павшим Героям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Элисты, в торжественном мероприятии приняли участие официальные лица республики и города, ветераны, горожане и гости республиканской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Шествие «Бессмертного полка» станет ярким моментом торжеств в Элисте. В ряды Бессмертного полка, который пройдет в республики во второй раз, встанут нескольких тысяч человек. Оно стартует у Пагоды Семи Дней в 15:00 и пройдёт по главной улице калмыцкой столицы до мемориального комплекса Вечный огонь. Строиться в колонны его участники начнут за час до старта.

Возглавит шествие глава республики Алексей Орлов.

«Я пойду в День Победы вместе со всеми моими земляками в колонне «Бессмертного полка», — сказал Алексей Орлов. — Мой дед Алексей Даржинович Емченов воевал под Сталинградом, где получил тяжелейшее ранение. После выздоровления снова вернулся в строй и воевал до 1944 года. С его портретом я и выйду на марш памяти».

Инициаторами акции «Бессмертный полк» в Калмыкии выступают республиканский cовет ветеранов войны и труда и региональное отделение ОНФ. По словам председателя ветеранской организации Калмыкии Владимира Овечкина, на протяжении всего прошедшего года ветераны и представители ОНФ помогали активистам «Бессмертного полка» организовать работу в архивах, чтобы ко Дню Победы собрать как можно больше фотографий земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В течение всего дня 9 Мая на площадках с песнями и танцами будут выступать творческие коллективы, а в 19:00 на Пагоде Семи дней состоится праздничный концерт «Память нашу не стереть с годами». Завершится празднование большим салютом.

Добавим, что 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, движение автотранспортных средств будет ограничено по улице Ипподромной, С. Кирова, Ленина, Пушкина, им. А. Г. Балакаева. А с 07:00 до 16:00 будет временно открыто двухстороннее движение автомобилей по улице Братьев Алехиных.

Напомним, акция «Бессмертный полк» в России зародилась в 2007 году в городе Тюмени. Накануне 9 мая Геннадию Иванову, председателю Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области, приснился сон. Он увидел своих земляков, проходящих с портретами ветеранов войны на одной из площадей города. 9 мая этого же года он взял фотографию своего отца и вместе с друзьями, которые поддержали его порыв, пронёс её по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна. Акция получила название «Парад Победителей». Через два года такие парады прошли в 20 регионах России. И, наконец, в 2012 году в Томске тоже прошли с портретами солдат. Тогда же томские журналисты и придумали название «Бессмертный полк». А автором этой идеи является Геннадий Иванов.