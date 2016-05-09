Волгоград, 9 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, город-герой Волгоград отмечает 71-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате, начались на главной высоте России — Мамаевом кургане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы области, дань памяти воинам, павшим за свободу Отечества, отдали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, депутаты, руководители силовых ведомств, представители общественности, волгоградцы и гости города. Вместе с ветеранами они возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы, к могиле Маршала Василия Чуйкова и к Малой Братской могиле.

volgoduma.ru Торжества в Волгограде по случаю 71-й годовщины Победы

«В этот день мы склоняем головы перед героизмом и мужеством тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, вынес все тяготы войны и восстанавливал разрушенную фашистами страну. Мы чтим память погибших и с глубокой благодарностью чествуем ветеранов Великой Отечественной войны», — сказал заместитель председателя Волгоградской областной думы Станислав Коротков, добавив, что ныне живущие обязаны сохранить историческую правду о «нашей Победе» и передавать память о народе-победителе новым поколениям, чтобы не допустить повторения той страшной войны.

Торжественные мероприятия продолжились на площади Павших борцов, где состоялся парад частей Волгоградского гарнизона, Волгоградской академии МВД и Волгоградского кадетского (казачьего) корпуса им. К.И. Недорубова. В настоящее время у Дома Павлова начали собираться участники акции «Бессмертного полка». С портретами родственников-фронтовиков они продут по главной артерии города до мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Завершатся торжества гала-концертом музыкального фестиваля «Музыка Майских Фонтанов», артиллерийским салютом и праздничным фейерверком.