Москва, 9 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Парад Победы в честь 71-й годовщины окончания Великой Отечественной войны на Красной площади завершился под композицию «Мы армия страны, мы армия народа» и маршем «Прощание славянки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Знамя победы

Торжественным маршем, чеканя шаг, прошли 10 тысяч военнослужащих, по площади прошла боевая техника, а в небе появился 71 самолет и вертолет.

Кульминацией торжественного стало традиционное распыление дыма в цветах российского флага шестью Су-25 «Грач».

По завершении пролета авиации расчеты военных музыкантов исполнили песню «Мы армия страны, мы армия народа» и прозвучал марш «Прощание славянки». С военными и ветеранами прощается президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.