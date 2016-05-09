Ставрополь, 9 мая, 2016, 11:01 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Бессмертный полк в Ставрополе

В Ставропольском крае, единственном регионе России, колонны «Бессмертного полка» прошли по всем административным центрам. Колонны собрали в общей сложности более 20 тыс. человек. Из них в Ставрополе вышли с портретами воевавших родственников более 10 тыс. человек.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, во главе колонны участники акции растянули «Знамя Победы» и банерную растяжку с символикой проекта. Следом выпускники военных училищ в военной форме пронести специальные штендера с портретами 150 земляков — Героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы и других выдающихся участников Великой Отечественной войны.

Затем проследовали с портретами родственников организованные колонны школ, а за ними и остальные жители краевой столицы. Следом за бессмертным полком шествовали колонны администраций трех районов краевой столицы, региональных и городских отделений партий и все желающие.

В колонне прошли и казаки Ставропольского городского казачьего общества с портретами ветеранов-казаков. Колонна прошла в центре города через площадь к мемориалу «Вечная Слава», после чего поднялась к светомузыкальному фонтану в районе воздушной набережной, где для открыта арт-площадка «Я помню! Я горжусь!». Здесь все желающие смогли рассказать о своих воевавших родственниках, их подвигах, а также поздравить друг друга с праздником Великой Победы.

Отметим, что Ставрополье участвует в акции третий год. За этот период численность «Бессмертного полка» выросла более, чем в шесть раз.