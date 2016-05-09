Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прошел парад войск Санкт-Петербургского гарнизона ЗВО и подразделений других силовых структур в честь 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад войск на Дворцовой площади

Выступая перед участниками и гостями парада, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов напомнил, что в годы войны защитники Ленинграда превратили город в неприступную крепость, показали всему миру пример мужества в борьбе с фашизмом.

«Это Победа во имя мира и процветания всего человечества», — подчеркнул генерал Картаполов. Участники парада минутой молчания почтили память павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

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Над площадью прозвучал гимн России, исполненный сводным оркестром и хором военнослужащих.

Открыла пешую часть парада Победы в Петербурге рота барабанщиков — воспитанников Кронштадтского кадетского корпуса. По площади пронесли знамена всех видов Вооруженных сил России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад войск

Вслед за этим на Дворцовую площадь вышли парадные колонны расположенных в Санкт-Петербурге военных академий и институтов — Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии связи имени С. М. Буденного, Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулёва, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Военного института физической культуры, Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова.

Затем по Дворцовой прошли парадные расчеты расквартированной в Красном Селе 138-й мотострелковой бригады, Военного института национальной гвардии (Санкт-Петербургского военного института внутренних войск) и бригады оперативного назначения Федеральной службы войск Национальной гвардии, Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад на дворцовой площади

Завершили пешую часть парада колонны воспитанников Санкт-Петербургского кадетского корпуса Минобороны России и Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Моторизованную часть парада в Петербурге открыл танк Т-34−85, на котором развевалось знамя воинского соединения, первым пришедшего в Ленинград с Большой земли после прорыва блокады.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад боевой техники

Прошли по площади бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82 отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады, модернизированные танки Т-72Б3 138-й отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады, реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град» 4-й гвардейской Кантемировской дивизии, буксируемые 152-мм гаубицы «Мста-Б».

Грозным украшением парада стали ракетные комплексы оперативно-тактического назначения «Искандер-М» и ракетные комплексы ПВО и ПРО С-400 «Триумф».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Диалог поколений в День победы

Завершился парад выступлением сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона и хора, которые исполнили песню «День Победы», давно ставшую неофициальным гимном праздника 9 мая. Покидали площадь военнослужащие под марш «Прощание славянки».

В параде Победы в Санкт-Петербурге участвовали более 3,5 тысячи военнослужащих и 71 единица военной техники. После окончания шествия войск и техники губернатор города Георгий Полтавченко поздравил ветеранов и командиров соединений, участвовавших в параде.