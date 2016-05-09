Москва, 9 мая, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В своем выступлении на параде в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, президент России Владимир Путин поздравил ветеранов боевых действий, напомнив и беспрецедентном подвиге тружеников тыла, героические усилия которых позволили «нашей армии обратить врага вспять». ИА REGNUM приводит полный текст выступления президента РФ.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 9 мая. Вечно Молодые

«В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны: 22 июня 41-го нацисты вероломно напали на Советский Союз. В один миг изменилась жизнь огромной страны. И на этом трагическом переломе был только один, но высший выбор — главным для всего народа стало спасение Отечества.

Началась героическая и жертвенная дорога к Победе. Нужно было без промедления решать множество сложнейших задач, одна из них — эвакуация миллионов мирных граждан, промышленности на восток. И всё это — в тяжелейших условиях наступления врага, в пекле войны.

Сейчас трудно даже осознать, как, какими запредельными усилиями было вывезено и восстановлено более полутора тысяч заводов. Уже через несколько месяцев они начали бесперебойно поставлять на фронт танки, самолёты, боеприпасы, военную технику. Эта величайшая, беспримерная трудовая победа позволила нашей армии обратить врага вспять, сокрушить агрессора, который поставил себе на службу экономический потенциал почти всей Европы.

В подвигах фронтовиков и тружеников тыла проявилась истинная жизненная сила нашего народа, его единство, победный дух и любовь к родной земле. Наши отцы и деды одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спасовали, отступили многие страны. Именно советский народ принёс свободу другим народам. Именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие за миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле.

Война длилась без малого четыре года и стала целой эпохой для нашей страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в Победу. Великая Отечественная навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению.

Уважаемые товарищи, уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы.

Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием — терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло, и Россия открыта для объединения усилий со всеми государствами, готова работать над созданием современной, внеблоковой системы международной безопасности.

Наши солдаты и командиры доказали, что они — достойные преемники героев Великой Отечественной и с честью защищают интересы России. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками — они их не подводят и всегда будут держать равнение на Великую Победу, на подвиг доблестного поколения победителей!»