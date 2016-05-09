Якутск, 9 мая, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Празднование Дня Победы в столице Якутии состоялось на площади Победы. Тысячи местных жителей и гостей города пришли почтить память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие открыла минута молчания. Акция «Бессмертный полк» объединила более 20 тысяч якутян, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Парад Победы в Якутске

Участники праздничных мероприятий в Якутске возложили венки и цветы к монументу «Воинам-победителям» в память о героях фронта и тыла, земляках, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

«Из более 60 тысяч призванных на фронт жителей Якутии половина пала смертью храбрых на полях сражений. Это очень большие цифры для небольшого населения республики. За годы войны 24 воина-якутянина удостоились звания Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями. Воины-якутяне сражались во всех родах войск, показывая дисциплинированность, самоотверженность и мужество. Они прославились как отличные снайперы, умелые разведчики, отважные артиллеристы, танкисты, лётчики. Наш долг — чтить, сберечь и приумножать вечную память и глубокую признательность тем, кто совершил этот бессмертный подвиг. Наша святая обязанность — поддержать поколение, подарившее мирное небо над головой», — подчеркнул глава республики Егор Борисов.

Празднование Великой Победы в столице Якутии продолжилось парадом, в котором приняли участие воспитанники Якутской кадетской школы-интерната, служащие измерительного пункта военной части 14 129, сотрудники управлений Федеральной службы исправления наказаний России по Якутии, Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте, Управления Федеральной службы судебных приставов по республике, Якутского филиала юридического полицейского колледжа, курсанты Якутского института водного транспорта, Якутского казачьего полка, учащиеся военно-патриотических клубов общеобразовательных школ.

Колону «Бессмертного полка» в Якутске возглавил Егор Борисов, он пронес фотографию родного дяди Степана Кузьмича Макарова, воевавшего на Курской дуге. Здесь, как и по всей России, эта акция становится самой масштабной. От площади Орджоникидзе до площади Победы в «Бессмертном полку» прошли более 20 тысяч человек.

«Это настолько важно для всех нас ныне живущих помнить. Помнить каждого героя нашей страны, который отдал свою жизнь ради того, что бы сегодня мы жили под мирным небом. «Бессмертный полк» объединяет всю страну в этот великий день радости и скорби. Уходят ветераны, но слава их Побед не может умереть. Вечная слава участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла!», — отметили организаторы акции.