Ставрополь, 9 мая, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Ставрополе и Пятигорске 9 мая состоялись Парады Победы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Ставрополе Парад Победы собрал более 1 тыс. военнослужащих, прошедших маршем по площади в парадном обмундировании.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад Победы в Ставрополе

Парадом Победы в Ставрополе командовал заместитель командующего 49-й общевойсковой армией генерал-майор Дмитрий Каспирович, принимал — командующий 49-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Севрюков.

Парад открылся залпами орудий в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне. После чего с трибуны ветеранов и участников парада поздравил губернатор Ставрополья.

Колонны различных военных войск пронесли перед трибунами Знамя Победы, штандарты фронтов Великой Отечественной войны, знамена воинских частей, освобождавших Ставрополь от фашистов в январе 1943 года.

По площади проследовала колонна военной техники. Всего 21 вид.

На грузовых автомобилях были созданы живые экспозиции с участием людей, раскрывающие вехи военных действий на Кавказе: оккупацию, освобождение Ставрополя, Кавказа, Поход на Берлин и так далее. Всего 15 автомобилей.

В небе на высоте 200 метров пролетели пять легких самолетов авиаклубов края, первый из которых пронес над городом Знамя Победы.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны погибли более 170 тысяч жителей Ставрополья.