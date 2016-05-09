Тула, 9 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин посетил Тульский кремль 8 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

sports.ru Тульский кремль

Алексей Дюмин посетил храм князя Дмитрия Донского и его супруги Ефросиньи. Храм, расписанный мастерами Палеха, расположился в нижнем ярусе колокольни Успенского собора Тульского Кремля, строительство которой было завершено в 2014 году. Основная сюжетная линия росписи храма отражает восемь эпизодов из жизни Дмитрия Донского, в том числе — благословение князя Сергием Радонежским, венчание с Ефросиньей и Куликовскую битву. Храм был освящен 12 сентября 2015 года.

Затем глава региона осмотрел реконструкцию Успенского собора — памятника русского зодчества 60-х годов XVIII века. Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что роспись собора была выполнена мастерами русского письма ярославской школы. Настенная живопись Успенского храма похожа на роспись древних храмов городов Владимира, Москвы, Ярославля, Вологды.

Как пояснила министр, особенностью Тульского Успенского собора является то, что мастера настенной живописи поместили на западной стене вместо грозных картин Апокалипсиса и Страшного Суда картины тех чудес, которые совершил Христос, когда шествовал в Иерусалим, и полюбившиеся живописцам и верующим картины из «Песни Песней» Соломона.

По традиции мастера настенного писания в центре собора (на столпах) писали сцены из Нового Завета и из жизни святых.

Особенностью живописи Успенского собора Тульского кремля является и изображение на восточных столбах троих убиенных детей: цесаревича Дмитрия, Иакова Боровицкого и Артемия Веркольского.

Помимо настенной росписи и монументальных портретов на столбах, большой интерес вызывает деревянный резной золоченый семиярусный иконостас собора. Три иконы иконостаса собора принадлежали известному во второй половине XVIII века тульскому живописцу Григорию Ивановичу Белоусову: «Спаситель», «Успение Пр. Богородицы», «Пр. Богородица с Предвечным младенцем». Икона «Господь Вседержитель» расписана калужским дьяконом Андреем Филипповым, а остальные иконы — тульскими иконописцами, работавшими у купца Лариона Сорокина.

В 1980-х годах все сохранившиеся иконы были отправлены на реставрацию к специалистам в Москву. В настоящее время они находятся в Тульском музее изобразительных искусств.

Татьяна Рыбкина сообщила, что в 2013 — 2014 года проведена комплексная реставрация фасадов и ремонт кровли. В 2015 году завершена реставрация иконостаса. В 2014 году заключен трехлетний контракт с ООО «Тулареставрация» на проведение реставрации настенной живописи.

По завершении осмотра собора глава региона посетил торговые ряды. Одним из торговых павильонов, куда зашел Алексей Дюмин, был магазин по продаже оригинальной продукции «Армия России». Под этим брендом выпускается комфортная, качественная одежда и обувь, аксессуары. При создании моделей используются реальные прототипы военной формы.

«Появление в Туле такого бренда — еще один шаг к патриотическому воспитанию детей и молодежи», — отметил глава региона.

Затем врио Губернатора Тульской области посетил торговый павильон «Сувениры деда Филимона». Как сообщил автор проекта Сергей Кузнецов, в магазине самый большой ассортимент филимоновской игрушки.

Кроме этого, по словам автора проекта, здесь можно приобрести и Тульскую городскую игрушку, дымковскую игрушку, скопинскую и орловскую керамику, изделия гжели и хохломы, сувенирные ножи Кизлярские, пятигорскую бронзу, а также сувенирную и печатную продукцию с Тульской тематикой собственного дизайна.

Сергей Кузнецов пригласил главу региона посетить музей «Филимоновская игрушка» в Одоеве.