Ростов-на-Дону, 9 мая, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Заявленное число участников акции «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону превышает 50 тыс. человек. Место сбора — площадь Карла Маркса — с раннего утра заполнена людьми с табличками в руках, на каждом штендере — портрет родственника или близкого человека, павшего на полях сражений или умерших после войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 мая, несмотря на пасмурную погоду и накрапывающий дождь, участники шествия формируются в отдельные колонны, чтобы почтить память своих отцов и дедов.

ИА REGNUM

Многотысячное шествие возглавит колонна байкеров. «Ночные волки» проследуют также с портретами своих героев. Старт будет дан в 11:00, как только завершится Парад Победы на Театральной площади донской столицы. «Бессмертный полк» проследует организовано по улице Советской, а затем продолжит шествие по улице Большая Садовая.

Среди тех, кто ожидает начала акции — Людмила Глазунова, которая встанет в пеший строй с портретом мамы — в годы Великой Отечественной войны она работала санитаркой и прошла от Калининграда до Дальнего Востока.

«Я и родилась там, на Дальнем Востоке. Мама моя в санитарном поезде из Ленинграда в Калининград уехала, а после войны их на Дальний Восток перебросили. Я маленькая была, когда она умерла, мне было 12 лет. Но много она и не рассказывала. Помню, что мама ждала очень 17 лет, чтобы попасть на фронт. Они так все спешили, им так хотелось попасть туда. Об этом она рассказывала. И когда дали добро, она вместе с одногруппниками из училища поехали санитарками. 9 мая встретила она на Дальнем Востоке», — рассказала Людмила Михайловна.

Людмила Глазунова даже пошла работать санитаркой, чтобы постараться понять, что чувствовала мама. «Мы с мужем каждый год ходим на Парад Победы. И в прошлом году вышла и как-то прозевала я эту акцию, аж заплакала. Ну надо же, у мужа отец, у меня мама войну прошли, и мы решили в этом году точно выйти с портретами, чтобы отдать дань уважения, к Победе прикоснуться, как дочери. Да и внуки растут, мы им тоже показываем пример, что это наше, что это праздник большой и семейный», — поделилась участница «Бессмертного полка».

В акции Людмила Глазунова примет участие вместе с мужем Василием Глазунов, который пришёл с портретом отца Ивана Мироновича, прошедшим войну связистом.

«Папа мало рассказывал о войне, тогда не было это принято. А если и рассказывал, что слез было больше, чем слов. Помню, что у него в блокаду валенки к ногам примерзали. Мы воспитывались на героических фильмах, книгах, но мой отец был для меня более героическим, чем персонажи. Акция «Бессмертный полк» сама по себе народная, не надуманная. Когда выросло не одно поколение без исторической памяти, это нужно. Пусть хоть это будет, она может даст пример нашим внукам», — надеется Василий Глазунов.

Отметим, что некоторые участники шествия, которые не попали в колонну, идут с портретами героев по параллельным улицам. Тротуары улиц, по которым пройдёт тяжёлая боевая техника, перекрыты. На Театральной площади собрались тысячи зрителей: ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, горожане, представители власти и духовенства. На главной площади областного центра проходит Парад Победы, в окрестностях слышны выстрелы артиллерии.

Напомним, что в этом году в акции «Бессмертный полк» примет участие вдвое больше человек, чем в 2015-м. Многие приехали в донскую столицу из других городов, на Родину своих отцов и дедов.