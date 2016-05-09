Вашингтон, 9 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается отреагировать на заявление бывшего сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова о том, что российские олимпийские чемпионы использовали допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает Reuters со ссылкой на письмо представителя WADA Бена Николса.

Кукрыниксы. Геббельс

В письме сказано, что специалисты WADA посмотрели программу «60 минут» на телеканале CBS, в которой было показано интервью Степанова. WADA считает, что передача на CBS «раскрыла новые и очень тревожные утверждения в отношении применения допинга в российском спорте. Мы рассмотрим их без промедления».

Стоит отметить, что в передаче «60 минут» кроме голословного заявления Степанова о том, что четверо российских спортсменов, выигравших золотые медали на Олимпиаде-2014, якобы употребляли запрещенные стероиды, нет больше ничего. Никаких доказательств не представлено.

Степанов в интервью ссылается на то, что у бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова есть некий список российских спортсменов, использовавших допинг во время Олимпиады в Сочи. Журналистам CBS не удалось связаться с Родченковым.