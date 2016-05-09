Москва, 9 мая, 2016, 10:51 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве, где в данный момент проходит парад в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, появилась авиация. Над столицей пролетит 71 самолет и вертолет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

В третьей — «авиационной» части парада впервые принимает участие новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Также москвичи могут увидеть пролет авиационной фигуры «тактическое крыло» из 10 самолетов: четырех Су-35С, четырех Су-34 и двух многофункциональных истребителей Су-30СМ. Завершится парад пролетом группы из шести штурмовиков Су-25 «Грач», которые «нарисуют» в небе флаг России.

Напомним, что перед началом парада самолеты взлетели с подмосковного аэродрома Кубинка. За расхождением аппаратов перед их подлетом к Красной площади можно наблюдать в районе станции метро Кузьминки.